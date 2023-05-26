Атакованный беспилотниками «Иван Хурс»: что это за корабль и для чего предназначен 1 26.05.2023, 18:31

3,152

Его потеря - серьезный удар для Черноморского флота РФ.

Разведывательный корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» атакован украинскими морскими дронами и, возможно, получил повреждения. Украинская сторона официально не сообщала об атаке, российское Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников. Что это за корабль и для чего предназначен – в материале «Крым.Реалии».

В среду, 24 мая, в социальных сетях и российских СМИ появилось много сообщений о том, что разведывательный корабль Черноморского флота РФ «Иван Хурс» был атакован морскими дронами. В частности, об этом написал телеграм-канал «Рыбарь», который, как утверждают российские СМИ, связан с силовиками России. Это якобы произошло после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра в 40 морских милях от пролива. Также сообщалось, что российским морякам удалось отразить атаку, судно повреждений не получило.

Только вечером, в 17.12, в Минобороны России подтвердили сообщения об атаке на разведывательный корабль РФ «Иван Хурс» морскими дронами. Пресс-служба российского ведомства продемонстрировала видео предположительной атаки на российский корабль.

По версии россиян, корабль «охранял» газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» – в экономической зоне Турции. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов отметил, что, если верить россиянам, атака произошла в 400 км от украинского побережья.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что российский военный корабль контролировал у Босфора прохождение судов в рамках «зерновой сделки», чтобы никакие другое суда, кроме этих, не проходили в порты Украины.

«Одна из задач разведывательного корабля ЧМ РФ «Иван Хурс» – следить за комплексами противоракетной обороны Patriot, которые недавно были установлены в Румынии», – говорит эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

После инцидента 24 мая Турция подняла в воздух самолет-разведчик, который сделал, как минимум один большой полукруг над акваторией Черного моря, опоясывающий северный вход в пролив Босфор. Самолет выключил транспондер до того, как Крым.Реалии успели сделать скриншот траектории полета с портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Через сутки, вечером 25 мая, в ряде украинских телеграм-каналов появилось видео, на котором запечатлена атака морского БПЛА на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Черном море. Съемка ведется с надводного беспилотника, он приближается к кораблю. Видео заканчивается, когда беспилотник приближается к борту корабля на очень близкое расстояние, и столкновение представляется неизбежным.

Украинский политик Антон Геращенко, также опубликовавший видео, утверждает, что беспилотник «взорвался прямо у борта корабля и очень серьезно его повредил».

«Иван Хурс» поврежден в результате атаки украинских дронов, сообщила 25 мая «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах. Неназванный собеседник подтвердил подлинность видео, на котором морской дрон атакует корабль, и отметил, что тот получил повреждения.

«Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», – сообщил собеседник издания.

Утром 26 мая ряд российских СМИ сообщили, что «Иван Хурс» получил серьезные повреждения, и сейчас есть угроза того, что он затонет.

В частности, пишут, что разведывательный корабль после встречи с морскими дронами получил серьезные повреждение корпуса и оборудования, а также, что есть погибшие. Его ремонт займет от полугода до года.

«Спасательное судно ВМС РФ сейчас транспортирует подбитый корабль в Новороссийск. Скорость минимальная – 0,8 узлов в час, что еще раз подтверждает серьезные повреждения», – транслируют сообщения украинские телеграм-каналы.

В небе над Черным морем 25 и 26 мая находился американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Предположительно, БПЛА мог наблюдать за буксировкой «Ивана Хурса».

Что за корабль «Иван Хурс» и для чего предназначен>

«Иван Хурс» проекта 18280 (судно связи) – российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280. Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах – вице-адмирала Ивана Хурса

Закладка судна «Иван Хурс» состоялась 14 ноября 2013 года на главном стапеле «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Спуск состоялся 16 мая 2017 года. Акт о завершении государственных испытаний корабля был подписан 18 июня 2018 года. Принят в состав Военно-морского флота 25 июня 2018. По данным российских СМИ, в строительстве «Ивана Хурса» приняли участие более 900 российских компаний.

В строительстве «Ивана Хурса» приняли участие более 900 российских компаний

Первоначальный план предусматривал передачу судна Тихоокеанскому флоту. Однако в апреле 2017 года в Черном море затонул средний разведывательный корабль «Лиман», столкнувшись с судном-скотовозом Youzarsif H. В качестве замены флоту был предоставлен «Иван Хурс».

В декабре 2018 года после межфлотского перехода вокруг Европы «Иван Хурс» прибыл в Севастополь. Корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.

Корабли проекта 18280 разработаны в ЦКБ «Айсберг» для обеспечения связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

Разработчики предполагали, что такой корабль, как «Иван Хурс», может выступать в роли «флагмана сетецентрической войны» и стать координатором действий для целой эскадры или корабельной ударной группы (КУГ), находящейся во взаимодействии с авиацией и сухопутной армией. В комплекс обеспечения навигации, связи и радиоразведки входят:

- навигационная РЛС МР-231-3,

- мостиковая радиоэлектронная система позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования «Мостик-18280»,

- система обеспечения электронной совместимости (ЭМС) радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией «Подзаголовок-23».

В качестве вооружения корабли серии имеют от двух до четырех тумбовых установок (МТПУ) с крупнокалиберными пулеметами Владимирова 14.5-мм, рассчитанными на поражение легкобронированных целей и работу в качестве зенитной установки. Также «Иван Хурс» комплектуется переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла».

На слабую вооруженность такого ценного для флота корабля обратил внимание отставной полковник ФСБ, бывший командир вооруженной группировки «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин). «Как так получилось, что такой дорогой и ценный корабль имеет для самообороны только пулеметы на тумбах? Ответ на этот вопрос, как и на любой другой, звучит так: командование ВМФ не способно понять то, что флот предназначен для войны», – написал он в своем телеграм-канале.

«Потеря «Ивана Хурса» будет серьезным ударом для Черноморского флота России, так как существенно снизит разведывательные возможности», – объяснил эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».