Польша вводит санкции против сотен представителей режима Лукашенко

Польша вводит санкции против сотен представителей режима Лукашенко2
- 26.05.2023, 19:04
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Решение связано с оставлением в силе приговора Анджею Почобуту.
Польша введет персональные санкции в отношении нескольких сотен представителей режима Лукашенко. Об этом 26 мая заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
«В понедельник я объявлю решение о внесении в санкционный список несколько сотен представителей режима Лукашенко», — написал Каминский.
W związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku ws. Andrzeja Poczobuta, w poniedziałek ogłoszę decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki odpowiedzialnych za represje polityczne, w tym za represje wobec Polaków mieszkających na Białorusi.— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) May 26, 2023
Глава МВД Польши подчеркнул, что решение связано с «оставлением в силе драконовского приговора Анджею Почобуту». Санкции коснутся тех, кто «ответственен за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Беларуси».
Напомним, сегодня, 26 мая, Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения апелляцию журналиста активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, приговоренного к восьми годам колонии.
После этого в Польше приняли решение остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами.
В день, когда Анджею Почобуту вынесли приговор, 9 февраля этого года, Польша закрыла погранпереход «Бобровники» на польско-белорусской границе.