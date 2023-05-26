Польша вводит санкции против сотен представителей режима Лукашенко 2 26.05.2023, 19:04

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Мариуш Каминьский

Фото: @MSWiA_GOV_PL

Решение связано с оставлением в силе приговора Анджею Почобуту.

Польша введет персональные санкции в отношении нескольких сотен представителей режима Лукашенко. Об этом 26 мая заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

«В понедельник я объявлю решение о внесении в санкционный список несколько сотен представителей режима Лукашенко», — написал Каминский.

W związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku ws. Andrzeja Poczobuta, w poniedziałek ogłoszę decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki odpowiedzialnych za represje polityczne, w tym za represje wobec Polaków mieszkających na Białorusi. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) May 26, 2023

Глава МВД Польши подчеркнул, что решение связано с «оставлением в силе драконовского приговора Анджею Почобуту». Санкции коснутся тех, кто «ответственен за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Беларуси».

Напомним, сегодня, 26 мая, Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения апелляцию журналиста активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, приговоренного к восьми годам колонии.

После этого в Польше приняли решение остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Беларуси и России фур с товарами.

В день, когда Анджею Почобуту вынесли приговор, 9 февраля этого года, Польша закрыла погранпереход «Бобровники» на польско-белорусской границе.

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