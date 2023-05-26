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Силы обороны Украины отбили штурм россиян в Авдеевке, несмотря на химическую атаку

  • 26.05.2023, 19:46
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Силы обороны Украины отбили штурм россиян в Авдеевке, несмотря на химическую атаку

Бой длился 10 часов.

На Авдеевском направлении украинские бойцы десять часов отбивали штурм российских оккупантов. Последние прибегли даже к химической атаке. О деталях сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед штурмом россияне устроили артиллерийские обстрелы украинских позиций.

Оккупанты с беспилотников сбрасывали боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия. После чего при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

За десять часов боя украинские защитники уничтожили 30 россиян, два танка, боевую машину пехоты, а также один бронетранспортер.

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