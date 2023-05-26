закрыть
26 мая 2023, пятница, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе прогремел мощный взрыв

  • 26.05.2023, 20:46
  • 1,094
В Мариуполе прогремел мощный взрыв
Иллюстративное фото

Сообщается о попадании в районе «Азовстали».

Во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) сегодня прогремел взрыв. Известно о попадании в районе «Азовстали». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

«В Мариуполе взрыв», - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительно известно о попадании в районе «Азовстали», там большой столб дыма.

Городской совет опубликовал видео после попадания в Мариуполе.

Напомним, Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россияне активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на «Азовстале», сдались в плен.

Сейчас российская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип