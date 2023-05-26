Президент Бразилии отказал Путину на его приглашение посетить РФ 26.05.2023, 21:28

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Лула да Силва

Российский правитель стал изгоем на международной арене.

Президент Бразилии Лула да Силва после телефонного разговора с российским диктатором Путиным заявил, что отказался от предложения посетить Россию, но «подтвердил готовность Бразилии... вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира», пишет liga.net.

- Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что в данный момент не могу приехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии – наряду с Индией, Индонезией и Китаем – вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира, – написал Силва в Twitter.

На сайте Кремля говорится, что Лула да Силва «изложил свое видение возможных посреднических усилий в поиске путей урегулирования» конфликта между РФ и Украиной.

Путин при этом заявил о якобы открытости российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке.

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