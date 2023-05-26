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Десятки вооруженных экс-зэков сбежали из лагеря в Лисичанске

  • 26.05.2023, 21:46
  • 4,878
Десятки вооруженных экс-зэков сбежали из лагеря в Лисичанске
Иллюстративное фото

Их уже ищут в РФ.

В оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда «Шторм Z» сбежали 39 бывших зеков.

Побег произошел еще 24 мая. Во время побега был убит надсмотрщик, военнослужащий из так называемого «министерства госбезопасности «ЛНР», пишет «Униан».

Отмечается, что сбежавшие заключенные вооружены и скрываются на автомобилях. Дезертиров ищут уже и в РФ, силовики Ростовской области получили на них ориентировку.

До этого российский проект Gulagu.net сообщал о возможности подобных ЧП, к организации которых может быть причастен Евгений Пригожин и его наемники. Цель - дискредитация российского Минобороны и дальнейший подрыв репутации Шойгу, обвинение в неспособности контролировать «Проект К» и освобождённых для войны зеков.

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