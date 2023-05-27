Бойцы украинского подразделения К2 54-й ОМБр уничтожили российский танк Т-90М «Прорыв» 27.05.2023, 2:31

Стоимость такого танка достигает 4,5 миллионов долларов.

Бойцы украинского подразделения К2 54-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотника уничтожили российский танк Т-90М «Прорыв» в направлении Соледар — Северск. Об этом сообщает украинское оперативное командование «Схід».

«На враждебной позиции аэроразведка обнаружила танк – Т-90М «Прорыв». Таких выпущено всего до 100 штук, а стоимость одного достигает 4,5 миллионов долларов. Оставлять его в рабочем состоянии – грех.

Было принято решение – уничтожить. Операция длилась полночи и результаты вы видите на видео, - говорится в сообщении.

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