Ракеты Storm Shadow разгромили военную базу РФ на «Азовстали» в Мариуполе 27.05.2023, 8:27

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По оккупантам было выпущено два дальнобойных снаряда.

Вечером 26 мая в Мариуполе в районе уничтоженного армией РФ завода «Азовсталь» прогремел взрыв.

Позже очевидцы в оккупированном Мариуполе сообщили подробности о взрыве в районе завода «Азовсталь». За несколько секунд до «прилета» горожане слышали свист ракет. Сейчас над территорией предприятия поднимается столб дыма, который видно за несколько километров, сообщает dialog.ua.

В представительстве формирования «ДНР» заявили, что по городу было выпущено две дальнобойные ракеты.

Пропагандист ВГТРК Руденко утверждает, что ВСУ ударили ракетами Storm Shadow.

«Одну отработало наше ПВО, вторая попала в пустующий разрушенный завод «Азовсталь», — написал российский «военкор».

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВСУ разгромили базу российских оккупантов, которую они оборудовали на руинах «Азовстали».

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