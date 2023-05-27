Украинские партизаны внедрились в большинство силовых структур РФ 3 27.05.2023, 12:28

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Движение «Атеш» получило доступ к секретной информации в Москве.

В партизанском движении «Атеш», которое действует на оккупированных территориях Украины и в самой Российской Федерации заявили, что внедрились в полицейский участок Измайловского района Москвы.

Подпольщики сообщили, что их агенты внедрились в большинство силовых структур России.

В нем опубликованы документы московской полиции, предназначенные для внутреннего пользования. Там указаны личные данные правоохранителей столицы России, которые ответственны за охрану определенных стратегически важных объектов и районов Москвы.

«Как вы уже, наверное, догадались, наши агенты патрулируют Москву. А также имеют доступ к служебной информации. Мы есть уже в большинстве силовых структур РФ и сможем добраться к новым целям! Это лишь вопрос времени», - говорится в сообщении.

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