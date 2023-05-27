В России решили наградить экипаж подбитого корабля «Иван Хурс»6
- 27.05.2023, 15:30
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Военных представили к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.
В Минобороны РФ заявили, что представили к боевым наградам членов экипажа разведывательного корабля «Иван Хурс», который на днях атаковали морские дроны, передает УНИАН.
«Военных представили к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова», - заявили в пресс-службе российского министерства.
Среди тех, кого собираются наградить, - старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман.
Отмечается, что они якобы «своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили».