Сборная Германии сенсационно вышла в финал чемпионата мира по хоккею 27.05.2023, 21:03

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Немцам удалось одолеть в овертайме полуфинала США.

Сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею-2023, проходящий в Финляндии (Тампере) и Латвии (Рига), сообщает «Прессбол».

В полуфинале немцы одолели сборную США в овертайме — 4:3. Причем победители отыгрывались со счетов 0:2 и 2:3.

Таким образом, сборная Германии сыграет в финале турнира против сборной Канады. США и Латвия разыграют бронзовые медали.

США — Германия — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Тух (О'Коннор, Гримальди, 01:11). 2:0 — Гримальди (Тух, 03:56). 2:1 — Тиффельс (Фишбух, Кахун, 12:22 — бол.). 2:2 — Зубер (Штурм, Петерка, 16:03). 3:2 — Айссимонт (О'Коннор, Гарланд, 28:47). 3:3 — Небельс (Кахун, Гаванке, 58:37). 3:4 — Тиффельс (Кахун, Мюллер, 67:32).

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