Что происходит в Белгородской области: Россия перебросила войска с фронта 27.05.2023, 22:25

3,530

Российские добровольцы все еще находятся на территории Белгородщины.

Одна из задач российских повстанцев – стянуть часть войск РФ с фронта в Белгородскую область. Об этом заявил ТСН начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр «Фортуна».

Александр отметил, что сейчас в Белгородской области происходит операция Российского добровольческого корпуса и «Легиона Свобода России»:

- Есть информация о том, что часть административного аппарата управления вывезена за пределы Белгородской области. Вроде бы вывезли жителей каких-то сел, но это ничем не подтверждено. Есть информация о перебросе военной техники и личного состава армии РФ на это направление с фронта. Это уже соответствует действительности, – рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса.

Спикер акцентировал, что одна из целей операции РДК заключалась в том, чтобы часть войск РФ с фронта в Белгородскую область были переброшены:

- Мы все слушаем, что граница России на замке. Мы понимаем, что замок какой-то игрушечный. Там есть профессиональные части – пограничники, ФСБ, срочники, мобилизованные, десант, но они по-прежнему не готовы к подобным действиям с нашей стороны, – добавил начальник штаба РДК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».