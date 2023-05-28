Подбитый «Иван Хурс» дал крен: новые детали атаки на корабль-шпион РФ 2 28.05.2023, 15:18

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Эксперты провели анализ спутниковых снимков.

Появились новые подробности атаки морских беспилотников на разведывательный корабль РФ «Иван Хурс» в Черном море.

Согласно анализу спутниковых снимков, «Иван Хурс», который после удара по нему в открытом море смог дойти до причала в захваченном Севастополе, имеет явный крен на борт. К такому выводу пришел OSINT-аналитик MT Anderson в Twitter.

При этом эксперт обнародовал свежие спутниковые снимки бухты Севастополя, на которых видно корабль «Иван Хурс» у причала и сравнил изображение от 24 мая с последними — от 26 мая.

Аналитик отметил, что анализ данных свидетельствует о том, что корабль-шпион РФ поврежден и завален на правый борт. Такая ситуация может объясняться тем, что, пытаясь спасти корабль после попадания беспилотника по левому борту, команда стремилась его выровнять балластной водой.

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