Кличко: Вибрация, которую чувствовали жители Киева, связана с транспортировкой мощного оружия на фронт 11 28.05.2023, 17:47

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Ночью 28 мая киевляне почувствовали странную вибрацию, похожую на землетрясение.

Вибрация, похожая на землетрясение, которую слышали жители Киева и области ночью 28 мая, связана с перевозкой оружия на фронт.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, передает «Новое время».

«Это оружие едет на фронт. Новое, мощное. И может быть вибрация связана с этим», — отметил Кличко.

Ночью 28 мая во время очередной массированной российской атаки в Киеве и Киевской области жители почувствовали странную вибрацию, похожую на землетрясение, когда звука взрыва не было.

Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, в комментарии «24 каналу» опроверг информацию, что в столице Украины и области произошло землетрясение.

«Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение», — заявил эксперт центра.

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