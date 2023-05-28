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Кличко: Вибрация, которую чувствовали жители Киева, связана с транспортировкой мощного оружия на фронт

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  • 28.05.2023, 17:47
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Кличко: Вибрация, которую чувствовали жители Киева, связана с транспортировкой мощного оружия на фронт

Ночью 28 мая киевляне почувствовали странную вибрацию, похожую на землетрясение.

Вибрация, похожая на землетрясение, которую слышали жители Киева и области ночью 28 мая, связана с перевозкой оружия на фронт.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, передает «Новое время».

«Это оружие едет на фронт. Новое, мощное. И может быть вибрация связана с этим», — отметил Кличко.

Ночью 28 мая во время очередной массированной российской атаки в Киеве и Киевской области жители почувствовали странную вибрацию, похожую на землетрясение, когда звука взрыва не было.

Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, в комментарии «24 каналу» опроверг информацию, что в столице Украины и области произошло землетрясение.

«Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение», — заявил эксперт центра.

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