«Беларуская выведка»: Лукашенко испугался, когда российские войска бежали из-под Киева 5 29.05.2023, 7:51

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фото: getty images

Поэтому он попросил у Путина ядерное оружие.

Telegram-канал «Беларуская выведка», который специализируется на инсайдах из властных кабинетов режима, рассказал о том, что Лукашенко испугался, когда российские войска бежали из-под Киева. Именно по этой причине он попросил у Путина ядерное оружие. Источники канала утверждают, что белорусский диктатор получит контроль над ТЯО на территории Беларуси:

— Еще в ноябре 2022 г мы сообщали, что белорусские военнослужащие-специалисты по применению спецчастей тактических ракет воздушного и наземного базирования убывали на учения в РФ. Также специалисты службы РАВ МО РБ прошли подготовку на территории РФ по транспортировке, хранению и обслуживанию спецбоеприпасов. Мы неоднократно предупреждали о планах Лукашенко о размещении ТЯО на территории РБ.

Накануне последнего визита Лукашенко в Москву, нам стало известно, что именно во время визита будет окончательно рассмотрен настоятельный запрос Лукашенко на обладание ТЯО и будет принято конкретное решение.

Нам удалось прояснить основной мотив Лукашенко. С точки зрения ведения тактической оборонной или даже наступательной операции ТЯО на территории Беларуси абсолютно бессмысленно. Это понимает любой специалист. Но! Лукашенко на протяжении года последовательно «вымогал» у Путина размещение ТЯО. Наши уважаемые источники сообщили эссенциальные детали «ядерной сделки Лукашенко». Лукашенко после отвода российских войск из-под Киева, начал настаивать на гарантиях своей безопасности. Глядя на развитие обстановки не в пользу России, он потребовал от Путина гарантий, что в случае вступления белорусов в войну или возможных военных неудач или военного поражения, сам режим Лукашенко должен остаться неприкосновенным. Единственным гарантом «неприкосновенности» он считал сам факт обладания ЯО. В результате длительного, почти годового торга с Путиным, консультаций с Пекином, Лукашенко выторговал для себя важнейшее условие …

Суть. Россия размещает на территории Беларуси ТЯО. Контроль над ним де-юре осуществляет Кремль. При этом все специалисты по применению, включая летный и наземный персонал, а также инженерный состав служб РАВ должны быть военнослужащими РБ.

И самое главное. В случае неблагоприятных событий в самой России (военное поражение, мятеж, смена политического руководства и режима, смена геополитического вектора и т. п.) - фактическим обладателем ТЯО в Беларуси становится сам режим Лукашенко. Основное условие - немедленный переход от Москвы к Минску права принятия решения на применение и сама техническая возможность его применения - важная деталь сделки, на которой настоял Лукашенко. Это своего рода гарантия безопасности/страховой полис режима. Переход ТЯО под командование Лукашенко, как он смог убедить Путина, является единственным и существенным инструментом, позволяющим самому Лукашенко защитить себя и свой режим от посягательств из вне.

Вывод. Лукашенко и Путин фактически нарушили договор о нераспространении ядерного оружия. Лукашенко де-факто получит ТЯО с перспективой полностью им завладеть. Единственное, что осталось «личным секретом» обоих диктаторов в ходе принятия окончательного решения в Кремле, это цена, которую пообещал заплатить Лукашенко Путину за такою щедрую услугу.

Наши источники сообщают, что на сегодня никто, кроме обоих диктаторов, не знает об истинных договоренностях.

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