Сырский посетил передовую на Лиманском направлении 29.05.2023, 10:58

Командующий определил задачи на подготовку к наступательным действиям.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Лиманское направление и наградил воинов, выполняющих боевые задания на передовой.

Об этом Сырский сообщил в своем телеграм-канале.

«Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спорное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике», - отметил он.

Сырский также сообщил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее «горячих точках» фронта. Обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

«Он отметил, что скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним. Поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр. От офицера к солдату все с честью выполняют свой долг перед украинским народом», - резюмирует он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».