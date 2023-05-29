Эксперт: Россия стала полубезумной бензоколонкой при Пекине 3 29.05.2023, 14:37

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РФ окончательно теряет свое влияние в мире.

После серии ярких неудач в войне с Украиной можно говорить о том, что Россия перестала быть сверхдержавой, заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«России вместо роли сверхдержавы отведена функция полубезумной бензоколонки при Пекине. Она окончательно теряет свое влияние в мире и всю свою «великую геополитику», — подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

Эксперт уверен в том, что постепенно разрушаются мифы и о «великой России», и о России как государстве, и о мощной и сильной российской армии.

Он отметил, что неудачи РФ на поле боя заставят ее потенциальных партнеров отказаться от приобретения российского оружия в будущем.

«Самый яркий пример – недавнее сбивание «Кинжалов». Прикол не только в том, что их сбили, но и в том, что «Кинжалы», сделанные в 2020-х годах и являющиеся последним писком российского оборонпрома, считались суперовой «аналоговнетной» гиперзвуковой «вундервафлей», были сбиты американской системой Patriot 1990-х годов выпуска. То есть 30-летняя американская система ПВО спокойно берет самые последние российские ракеты, лучше которых просто нет. Это приговор», — считает он.

Собеседник также сказал, что неудачи РФ в войне разрушили множество мифов о РФ и ее армии.

«Разрушено множество мифов, и они до сих пор тают с одинаковой скоростью. Если для нас уже все понятно, то на Западе многие еще верят в эти мифы. Мы уже убедили всех, что Россия, оказывается, может не побеждать, но в том, что РФ можно победить, мы еще убедили далеко не всех, даже наших союзников. Это будет следующим открытием, но до него еще надо дожить и довоевать», — добавил Дикий.

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