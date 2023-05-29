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Twitter могут запретить в ЕС

  • 29.05.2023, 23:22
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Twitter могут запретить в ЕС

Соцсеть выходит из Европейского кодекса против дезинформации в Интернете.

В Европейском союзе могут запретить соцсеть Twitter, если она не будет соответствовать новым правилам по борьбе с дезинформацией, которые начнут действовать с 25 августа. Об этом заявил министр по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро в эфире francetvinfo.

Как известно, принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть объявила, что выходит из Европейского кодекса «надлежащей практики» против дезинформации в Интернете.

С 25 августа в ЕС вступает в силу закон о цифровых услугах, призванный заставить платформы бороться с дезинформацией. Закон предусматривает обязательное удаление незаконного контента и запрет на рекламу, ориентированную на несовершеннолетних. Платформы, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф в размере до 6% от оборота.

«Я хочу, чтобы Twitter начал соответствовать этим европейским правилам до 25 августа, иначе его присутствие в Европе больше не будет желательным. Платформу забанят в Европейском союзе в случае обнаружения повторного нарушения», - отметил Барро.

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