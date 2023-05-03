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Первый робот-доставщик начал развозить еду по Варшаве

  • 3.05.2023, 9:31
Первый робот-доставщик начал развозить еду по Варшаве

Он сам звонит клиентам.

На улицах Варшавы появился первый робот-доставщик. Он подогревает еду, реагирует на голосовые команды (например, если попросить его приблизиться или развернуться, он это сделает). Робот также объезжает толпы людей и сам звонит клиентам, пишет The Warsaw.

Как подчеркивает компания Pyszne.pl (самый популярный в Польше сервис по доставке еды), робот Delivery Couple оснащен встроенной системой подогрева, благодаря чему привезенная им еда будет теплой, кроме того, у него есть конструкция, защищающая еду от опрокидывания и проливания.

Робот ездит по тротуарам и велосипедным дорожкам, а если он не уверен, как преодолеть препятствие, то ищет альтернативный путь. Если не знает, что делать, просит помощи у удаленного оператора, который после этого начинает управлять устройством. Аккумулятор робота позволяет ему работать весь день без необходимости подзарядки.

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