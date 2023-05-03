Украинская разведка: Напуганные оккупанты переместили большинство боевых кораблей в РФ

Украинская разведка: Напуганные оккупанты переместили большинство боевых кораблей в РФ1
- 3.05.2023, 13:53
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Они прячут свои суда в Новороссийске.
После участившихся взрывов в оккупированным Крыму российские оккупанты переместили большинство своих военных кораблей в РФ.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу «Киев».
По его словам, боевые корабли РФ, в частности, находятся в Новороссийске. Такое решение россияне приняли для того, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.
«Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защититься от любых атак против этой инфраструктуры», — отметил Скибицкий.
Представитель ГУР МО добавил, что до осени прошлого года оккупанты не уделяли особого внимания обороне Крыма, но после успеха ВСУ на территории материковой Украины и активизации движения сопротивления в Крыму начали укрепляться.