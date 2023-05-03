Некоторые белорусские банки в пять раз подняли ставки за валютные SWIFT-переводы 3.05.2023, 15:25

Во сколько обходятся платежи за границу.

Ряд белорусских банков попал под западные санкции и не имеет возможности делать переводы в валюте. А банки, которые могут делать SWIFT-переводы, время от времени поднимают ставки за свои услуги. «Наша Нива» посмотрела, какие банки до сих пор делают такие переводы и сколько берут за это денег.

Беларусбанк

Крупнейший банк Беларуси сохраняет возможность совершать SWIFT-переводы в евро и долларах США.

Комиссия за перевод в обеих валютах составляет 2% от суммы, но не менее 100 рублей за платеж. Этот тариф действует с середины февраля. Ранее комиссия составляла 50 рублей независимо от суммы перевода.

Технобанк

В этом банке берут комиссию в размере 1,5 процента от суммы, плюс 50 долларов, если валюта перевода — доллар США, или 45 евро, если перевод в европейской валюте.

Но если речь идет о переводах в евро, то к 1,5% и 45 € придется добавить расходы на покупку этой валюты у банка. Даже если вы пришли туда с наличными евро, вам сначала нужно будет поменять их на белорусские рубли, чтобы потом приобрести евро у банка. До 5 декабря 2022 года при переводе в евро комиссия Технобанка составляла 55 евро плюс 0,6% от суммы.

Переводы в долларах можно сделать без их покупки у банка, поэтому терять на курсе не придется.

Приорбанк

Этот банк не делает переводы в евро и долларах США, но, например, готов сделать SWIFT-перевод в польских злотых. Комиссия всего 0,5%, но не менее 50 рублей.

Банк «Решение»

Этот банк делает долларовые переводы в США. Комиссия выглядит следующим образом: 2% от суммы, плюс 150 долларов вне зависимости от суммы платежа. Помимо этого нужно знать, что доллары обязательно приобретать у банка. Поэтому, если вы придете с долларами или другой валютой, вам придется сперва поменять их на белорусские рубли, а их — снова на доллары.

В декабре 2022 года Банк «Решение» брал 1% комиссии от суммы, но не менее 100 рублей.

Альфа-Банк

Еще месяц назад Альфа-Банк делал евровые переводы за 120 рублей в независимости от суммы платежа. В начале апреля комиссия за перевод выросла до 600 рублей вне зависимости от суммы платежа.

Белорусский народный банк

Этот банк готов отправлять переводы в евро с комиссией 2% от суммы, но не менее 110 евро за платеж.

BSB Банк

SWIFT-переводы в долларах и евро делает и БСБ Банк. Комиссия составляет 1,7%, из которых 1,5% комиссия за перевод и 0,2% за прием и пересчет денег. Минимальная сумма комиссии для долларов США — $100, максимальная — 300.

С евро сложнее, хотя процент комиссии одинаков. Все те же 1,7% и не менее 100 евро. Но евро обязательно приобретать в банке.

В декабре прошлого года комиссии в БСБ-Банке были меньше. На доллары США комиссия составляла 0,65% (не менее 90 рублей и не более 390 рублей). На перевод в евро — 1,1% от суммы с минимумом в 90 рублей.

Важно! Перед тем как идти в банк с готовым инвойсом, следует заранее уточнить, работает ли банк-отправитель с конкретной страной в целом и банком, принимающим платеж в частности. В каждой конкретной ситуации полученный вами ответ от банка может отличаться от информации, приведенной в статье. Информация актуальна по состоянию на 02.05.2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».