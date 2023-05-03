Литовцы отказываются перевозить белорусские грузы 3.05.2023, 15:38

Грузоперевозчики отклонили уже сотни заявок.

Компания-грузоперевозчик LTG Cargo, принадлежащая группе Lietuvos geležinkeliai (LTG, Литовские железные дороги), на прошлой неделе отвергла более 20 белорусских заявок, с начала весны число отказов составило около 500, пишет delfi.lt.

На прошлой неделе LTG Cargo из 744 заявок на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами отклонила 73 «после оценки соблюдения применяемых компанией принципов санкционного контроля и нулевой толерантности к риску» — 22 из отклоненных заявок касались экспорта или импорта из/в Беларусь, сообщает компания.

По данным ЛЖД, всего с 1 марта LTG Cargo отклонила 1131 заявку: почти половина из них (500) были связаны с белорусскими экспортом или импортом.

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