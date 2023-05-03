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В Марьинке группа россиян сдалась в плен ВСУ

  • 3.05.2023, 17:17
  • 3,604
В Марьинке группа россиян сдалась в плен ВСУ

Видео.

Традиционно в последние недели Бахмут и Марьинка (под Донецком) в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины упоминаются в качестве «эпицентров боевых действий».

В том числе, сегодня об этом заявил спикер ГШ ВСУ Александр Штупун, который также рассказал, что на Донецком направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. 

В свою очередь проукраинский блоггер из Донецка Necro Mancer рассказал, что защитники Украины взяли в плен трех захватчиков: Рышат Ринатович Гарифуллин 1989 года рождения из Казани, Станислав Олегович Юхнин 1989 г.р. из Кургана и Шамиль Асхабович Мухаев 1979 г. р.

В комментарии к видео уточняется, что их взяли в плен именно в Марьинке.

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