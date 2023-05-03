В Марьинке группа россиян сдалась в плен ВСУ
- 3.05.2023, 17:17
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Видео.
Традиционно в последние недели Бахмут и Марьинка (под Донецком) в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины упоминаются в качестве «эпицентров боевых действий».
В том числе, сегодня об этом заявил спикер ГШ ВСУ Александр Штупун, который также рассказал, что на Донецком направлении отражены атаки противника в районе Марьинки.
В свою очередь проукраинский блоггер из Донецка Necro Mancer рассказал, что защитники Украины взяли в плен трех захватчиков: Рышат Ринатович Гарифуллин 1989 года рождения из Казани, Станислав Олегович Юхнин 1989 г.р. из Кургана и Шамиль Асхабович Мухаев 1979 г. р.
В комментарии к видео уточняется, что их взяли в плен именно в Марьинке.
Марьинское направление, 17/04/23, типичные представители русского мира пополнили обменный фонд: Гарифуллин Ришат Ринатович 1989 г.р. из Казани, Юхнин Станислав Олегович 1989 г.р. из Кургана и Мухаев Шамиль Асхабович 1979 г.р. https://t.co/pK4s2sEkZ8 #всрф #потерьнет https://t.co/19d1d2Sva1 pic.twitter.com/xvjm151Lj7— Necro Mancer (@666_mancer) May 3, 2023