В Вильнюсе состоялся флешмоб в поддержку белорусских журналистов-политзаключенных 3.05.2023, 21:12

Фотофакт.

Во Всемирный день свободы прессы стартовал марафон солидарности с белорусскими политзаключенными журналистами (33 из тысячи политических узников в нашей стране). В центре Вильнюса состоялся флешмоб, в котором приняли участие их коллеги. Белорусские и литовские журналисты, а также правозащитники и местные политики, напомнили миру о драматических событиях, которые переживает Беларусь, включая катастрофическую ситуацию со свободой слова, передает «Солидарность».

33 портрета журналиста, многие из которых осуждены на гигантские сроки, смотрели на свободный мир. Их коллеги, которые на свободе и в безопасности, скандировали: «Трымаемся праўды, трымаемся разам!».

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