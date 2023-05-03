Беспилотник атаковал водонапорную башню в Белгородской области РФ 2 3.05.2023, 22:02

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Иллюстративное фото

Башня получила повреждения.

В граничащей с Украиной российской Белгородской области 3 мая в водонапорную башню врезался дрон-камикадзе.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате атаки башня, расположенная в километре от села Вязовое на территории местного свинокомплекса, получила повреждения.

Канал утверждает, что беспилотник якобы украинский и был запущен запущен из села Поповка Сумской области.

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