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Беспилотник атаковал водонапорную башню в Белгородской области РФ

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  • 3.05.2023, 22:02
  • 3,214
Беспилотник атаковал водонапорную башню в Белгородской области РФ
Иллюстративное фото

Башня получила повреждения.

В граничащей с Украиной российской Белгородской области 3 мая в водонапорную башню врезался дрон-камикадзе.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате атаки башня, расположенная в километре от села Вязовое на территории местного свинокомплекса, получила повреждения.

Канал утверждает, что беспилотник якобы украинский и был запущен запущен из села Поповка Сумской области.

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