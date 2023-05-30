Беспилотники массово атаковали Москву 24 30.05.2023, 7:36

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Серия взрывов прогремела и в Подмосковье.

Российские СМИ сообщают, что ночью 30 мая произошел взрыв в в Москве. Это связывают с атакой беспилотника, передает nv.ua.

Взрыв произошел в поселке Московский на улице Атласова дом 11 неподалеку от Внуково. На 25 этаже дома выбиты стекла, пожара не было, сообщает The Moscow Times.

Жители дома были выведены на улицу и растеряно ходили по тротуару, наблюдая за работой спасателей и собирая обломки беспилотника, который был довольно крупным.

Telegram-канал Mash сообщил об атаке беспилотников на еще одно здание в центре Москвы.

«Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в Москве. По предварительной информации, есть раненые», - говорится в публикации.

По данным канала, обломки дрона влетели в окно одной из квартир, после чего эвакуировали около 300 человек.

МЧС сообщило, что устанавливает причины произошедшего. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что в здании произошел взрыв, причиной мог быть беспилотник. Жители выложили видео с предметами, похожими на обломки беспилотника. SHOT и Mash пишут, что повреждения получила одна из плит конструкции здания.

Baza сообщает об еще одном беспилотнике, который, предварительно, врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. Он влетел в окно квартиры на 16 этаже. Сейчас из дома эвакуируют жильцов.

Жильцы показывали на камеру обнаруженный у дома предмет, по их мнению, похожий на крыло БПЛА. Эту версию подтвердили в полиции РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об утренней атаке беспилотников на столицу РФ:

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося».

Жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Более десяти беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро. Большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

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