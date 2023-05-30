Решения приняты: Зеленский утвердил сроки движения ВСУ на фронте 30.05.2023, 7:51

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Владимир Зеленский

Украинская армия переходит в масштабное контрнаступление.

Сроки движения украинских войск утверждены, решения приняты. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 29 мая.

Владимир Зеленский во время видеообращения 29 мая.

Владимир Зеленский рассказал, что провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, на котором в частности обсуждались вопросы комплектования новых наступательных бригад, обеспечение логистики, новые контракты на поставку дополнительных ракет, средств ПВО. Президент Украины подчеркнул, что «по всем пунктам» были приняты соответствующие решения.

— Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились, — сказал Зеленский.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Лиманское направление. Там он обсудил ситуацию на фронте перед предстоящими наступательными действиями.

«Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Напомним, 27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в телеграм-канале видеоролик, в котором некоторые рассмотрели намек на скорое начало контрнаступления. На видеокадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву.

«Пришло время возвращать свое», — подписал ролик Залужный.

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