Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары в жилых домах 1 30.05.2023, 7:59

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Есть погибший и пострадавшие.

Оккупационные войска России в ночь на вторник, 30 мая, снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 дронов. Эта атака на город, 17-я с начала месяца, началась около 02:30, передает obozrevatel.com.

Сначала в Telegram-канале КОВА предупредили о движении вражеских беспилотников. По целям работали силы ПВО. Людей призывали соблюдать информационную гигиену – не фотографировать и не снимать работу наших защитников. В КМВА также отметили, что в столице работает противовоздушная оборона.

Мэр Киева Виталий Кличко после начала взрывов написал, что все экстренные службы выехали на вызовы в Подольский и Голосеевский районы столицы. В последнем результате атаки пострадала 27-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также в Голосеевском районе из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме были выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Кличко добавил, что в многоэтажке вспыхнул пожар. На месте работали медики и спасатели.

«В Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жителей. Обнаружили одну потерпевшую», – отметил мэр Киева.

Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, сообщил Кличко. Один человек погиб. Одна пожилая женщина была госпитализирована медиками, а еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.

В КМВА добавили, что два верхних этажа многоэтажки были разрушены, под завалами возможно оставались люди.

В Подольском районе тоже упали обломки вражеского БПЛА. Кличко сообщил о возгорании в жилом доме.

Позже стало известно, что из-за падения обломков БПЛА в Дарницком районе загорелся частный дом.

«Предварительно, зафиксировано падение обломков в частный дом. Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие – уточняются», – отметили в КМВА.

В Печерском районе Киева в результате падения обломков загорелись три автомобиля, написал Кличко.

Также, по данным КГВА, зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, не в жилой застройке.

В Святошинском районе обломки предварительно упали на территорию одного из предприятий.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал украинцев не снимать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

На утро начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что воздушная тревога в столице и области длилась около трех часов, за это время военные страны-агрессора направляли ударные БПЛА в несколько волн и с разных направлений. В воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 дронов.

Он заверил, что на всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения потерпевших и разрушений обновляются и уточняются постоянно.

Издание «Суспільне» опубликовало несколько кадров с последствиями российской атаки по Киеву. отмечается, что под завалами в многоквартирном доме в Голосеевском районе больше никого не нашли.

Именно там погиб один человек – по данным СМИ, это была женщина примерно 30 лет. Спасатели нашли ее в квартире на 20 этаже. Она умерла в карете скорой помощи. Также пострадал ее муж, он в больнице.

По состоянию на 07:30 спасатели завершили работу в многоэтажке. Правоохранители же продолжили принимать заявления по поводу поврежденного имущества.

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