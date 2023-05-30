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В Севастополе и Саках прогремели мощные взрывы

  • 30.05.2023, 9:41
  • 6,748
В Севастополе и Саках прогремели мощные взрывы
Иллюстративное фото

Часть из них слышали в местах дислокации российского флота.

В ночь на вторник, 30 мая, во временно оккупированном Крыму произошла новая «бавовна». Взрывы слышали в районе города Саки.

Об этом писали в местных Telegram-каналах. Перед этим, вечером 29 мая, также сообщалось о взрывах в разных районах Севастополя, передает obozrevatel.com.

В пабликах писали про по меньшей мере три громких «хлопка», по предварительной информации, это была работа вражеской ПВО.

Однако позже местные «власти» придумали оправдание этих взрывов, чтобы успокоить население. Так называемый губернатор Севастополя заявил, что на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья российский флот якобы проводил тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны с практической стрельбой.

«В городе все спокойно», – заверили оккупанты.

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