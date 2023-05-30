«Ой, и над Рублевкой взрывы! Мечта всех россиян» 5 30.05.2023, 10:08

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Что показала атака беспилотников на Москву.

Телеграм-канал «Город Глуповъ» подвел первые итоги массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье:

Места попаданий

- Улица Атласова в поселке Московский Новой Москвы, близ Киевского шоссе. Беспилотник попал в верхний этаж 24-этажного дома, взрывом выбиты стекла в нескольких квартирах.

-Улица Профсоюзная, 98, близ метро Беляево. Беспилотник влетел в окно 16 этажа, но не взорвался. Боевая часть идентифицирована как стандартный кумулятивный заряд КЗ-6 с массой взрывчатки 1,8 кг.

- Ленинский проспект. Адрес попадания не уточняется, но источники канала Shot говорят, что есть пострадавшие. На фото, предположительно снятых на месте попадания, видны фрагменты крыльев, лежащих на асфальте. Baza пишет, что аппарат, который нес три взрывных устройства (вероятно, тоже КЗ-6), влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался.

Различные Telegram-каналы сообщали о работе систем ПВО в районе Барвихи, Рублевского шоссе, Одинцово и Красногорска, а жители Новорижского направления, начиная от Истры — о пролете нескольких беспилотников с юго-запада в направлении Москвы. В Одинцовском округе находится рабочая резиденция Владимира Путина Ново-Огарево — ее ПВО в конце января усилили комплексами «Панцирь». В Красногорске расположен комплекс зданий правительства Московской области.

По сводным данным канала Baza, сбиты «более 10» беспилотников, канал Shot пишет, что сбиты 13 аппаратов, в дома попали три. Последний также публикует четкое видео перехвата над Барвихой.

Всего было около 25 аппаратов, утверждают источники Baza, но часть из них зацепились за местные предметы и не долетели до целей.

Около 7:30 утра атаку подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин: «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения».

Предварительные выводы

Все беспилотники, судя по фото обломков и пролетов, не самые большие - с размахом крыла порядка двух метров, относятся к различным типам и оснащены двигателями внутреннего сгорания, обеспечивающими значительную дальность.

О своей причастности украинская сторона пока не заявляла.

Особого внимания заслуживают (пока не подтвержденные) публикации о том, что в атаке были задействованы несколько квадрокоптеров. Такие аппараты обладают ограниченной дальностью, а значит, могли быть запущены с территории Московской области с целью отвлечения на себя систем ПВО.

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