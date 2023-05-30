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Представлены первые в мире смартфоны с «немерцающими» экранами

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  • 30.05.2023, 10:18
  • 2,038
Представлены первые в мире смартфоны с «немерцающими» экранами

В чем их особенность?

Китайская компания Honor представила новые смартфоны Honor 90 и 90 Pro. Дизайн у них традиционно, на любителя, зато обе модели получили основную камеру на 200 Мп и экран с рекордным значением ШИМ – 3840 Гц, пишет «Униан».

Главная особенность обоих смартфонов – немерцающие OLED-экраны, от которых не болят глаза даже у самых чувствительных к шиму людей. Другими словами, это самые безопасные смартфоны для глаз. В этом плане Honor 90 превзошел Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro.

Базовый Honor 90 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, субфлагманским чипом Snapdragon 7 Gen 1, 16+512 ГБ памятью в топе и батареей на 5000 мАч с зарядкой 66 Вт. Камеры: основная Samsung HP3 на 200 Мп, ширик 12 Мп, датчик глубины 2 Мп, фронтальная 50 Мп

Honor 90 Pro выглядит интереснее за счет увеличенного до 6.8 дюйма экрана, флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1 и быстрой зарядки 90 Вт. Лучше у него и камеры: 200+12+32 Мп, включающие двойную фронталку с автофокусом в виде овального выреза.

Отличить базовую от Pro-версии очень просто. У младшей другое оформление камер и рисунок на тыльной крышке. Отличается и диагональ. Аппараты получили дисплеи со скруглениями по краям.

Старт продаж состоится 7 июня в Китае, о глобальном релизе устройств пока ничего не сообщается.

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