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Лукашенко снял с должности главу Госпогранкомитета

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  • 30.05.2023, 11:43
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Лукашенко снял с должности главу Госпогранкомитета

(Обновлено) Ведомство возглавил уроженец РФ.

Лукашенко снял с должности главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вместо него назначен бывший глава Гродненской погрангруппы Константин Молостов.

Константин Молостов родился 30 мая 1970 года в городе Красноармейске Саратовской области России. В 1993 году окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004 году - Пограничную академию Федеральной службы безопасности России, в 2011-м - Академию Министерства внутренних дел Беларуси, в 2019-м - Академию управления при Лукашенко.

С 1993 по 2014 год проходил службу в различных подразделениях пограничных войск. В 2014 году был назначен на должность начальника Гродненской пограничной группы, которую занимал по настоящее время.

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