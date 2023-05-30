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На границе с РФ образовались пробки из-за убегающих из-за Мариуполя россиян

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  • 30.05.2023, 12:18
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На границе с РФ образовались пробки из-за убегающих из-за Мариуполя россиян

Оккупанты бегут после серии мощных ударов по оккупированному городу.

Заторы на много километров образовались на границе Украины с Россией в районе временно оккупированного Новоазовска во вторник, 30 мая. Захватчики фурами вывозят украинское зерно и, по всей видимости, уезжают и сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, в грузовиках россияне вывозят укравшие агропродукцию. Кроме того, в очереди на выезд, растянувшейся выезд, судя по видео, и огромная куча легковых автомобилей из оккупированных частей Запорожской и Донецкой областей.

Андрющенко считает, что такая спешка и «вояж» у оккупантов является «прямым следствием» так называемого «приазовского хлопка», случившегося в конце недели.

«Паники нет», - саркастически добавляет представитель мэрии Мариуполя.

О каких «хлопках» идет речь?

Мариуполь оккупирован с начала вторжения РФ в Украине в феврале 2022 года. В настоящее время город российские военные используют в качестве базы. Но там постоянно раздаются взрывы, в ходе которых удается уничтожать и личный состав, и технику россиян.

Например, из-за подобного «хлопка» неподалеку от города в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных. Также 29 мая стало известно, что удары пришлись и по складам и базам россиян в Юрьевке, Никольском и Урзуфе.

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