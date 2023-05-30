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Пригожин обрушился на Минобороны РФ из-за атаки беспилотников на Москву

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  • 30.05.2023, 12:26
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Пригожин обрушился на Минобороны РФ из-за атаки беспилотников на Москву

Главарь ЧВК «Вагнер» не стал выбирать выражения.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин жестко прошелся по Минобороны России в связи с атаками БПЛА на Москву:

«Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои ср…ки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни …, чтобы наступать. Какого … вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и х…-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому как гражданин я глубоко возмущен, что эти м…зи спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие с…ки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам.

А ведь я об этом уже много раз предупреждал, но слушать никто не хочет. Потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно», — заявил главарь ЧВК «Вагнер».

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