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Дроны проникали в Москву широким фронтом: опубликована карта

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  • 30.05.2023, 13:03
  • 3,046
Дроны проникали в Москву широким фронтом: опубликована карта

Оборона на подступах к столице РФ отсутствует как явление.

Российских журналистов, политиков и блогеров охватила паника после внезапного налета нескольких десятков беспилотников на Москву и Подмосковье сегодня с утра.

Анализируя карту взрывов в Московской области, российский блогер Анатолий Несмиян делает неутешительный для жителей Подмосковья вывод.

«Широкий разлет говорит о том, что оборона на подступах к Москве отсутствует как явление. Поэтому дроны проникали весьма широким фронтом.

Что, в общем-то, и стоило ожидать. Система ПВО в России не способна обеспечить защиту районов по площадям, а сосредоточена только вокруг значимых объектов. Вся остальная территория страны буквально брошена на произвол судьбы», — написал эксперт.

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