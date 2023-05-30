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Дрон UJ-22 Airborne навел ужас на россиян

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  • 30.05.2023, 13:48
  • 6,608
Дрон UJ-22 Airborne навел ужас на россиян

Причастен ли он к взрывам в Москве?

В российских СМИ появилась теория, что в атаке на Москву утром 30 мая якобы участвовал дрон украинской разработки UJ-22 Airborne. С этим согласны не все «эксперты» страны-агрессора, однако пропагандисты уже выпустили десятки статей о том, что представляет из себя UJ-22 Airborne, пишет obozrevatel.com.

Например, об использовании указанного ударного БПЛА написало российское медиа SHOT. Агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры утверждает, что беспилотник UJ-22 Airborne со взрывчаткой упал недалеко от садового товарищества в Богородском округе в Подмосковье.

Многие Telegram-каналы противника распространяют видео с якобы UJ-22 Airborne, летевшим в районе Московской кольцевой автодороги.

Летательный аппарат в небе под Москвой

В то же время бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин (сын руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина) считает, что на кадрах запечатлен легкомоторный самолет Cessna, а не беспилотник.

Он попытался успокоить россиян, заявив, что версия об использовании UJ-22 Airborne – «неверная информация». По словам Рогозина-младшего, у летательного аппарата над МКАДом видно диагональные балки внизу крыла. Возможно, это подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета.

«Снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и которому, к счастью, пока никто летать не запрещает», – написал он в социальной сети.

Характеристики UJ-22 Airborne

Это дрон длиной чуть больше трех метров, разработанный одной из украинских компаний. Впервые его представили летом 2021 года на международной выставке вооружений.

БПЛА оснащается бензиновым двигателем и способен пролететь до 800 километров. Максимальная высота – 6000 метров, минимальная – 50 метров, скорость – до 160 километров в час.

Он может нести около 15-20 килограммов груза. Это, например, 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7.

– Размах крыла – 4,6 метра.

– Максимальная взлетная масса – 85 килограмм.

– Максимальная продолжительность полета – семь часов.

– Дальность передачи данных в реальном времени – 100 километров.

– Среднее время развертывания БПЛА – 10 минут.

– Погодные условия использования – простые и сложные (-40/+50°С).

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 30 мая Москву впервые массированно атаковали дроны. Министерство обороны государства-террориста РФ уже успело обвинить в атаке украинские власти.

Согласно данным из открытых источников, в сторону Москвы летело приблизительно от 25 до 30 БПЛА, работала российская ПВО.

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