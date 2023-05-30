«Бальзам на душу»: ученые перечислили научно доказанные факты о пользе котов в доме 1 30.05.2023, 16:46

1,694

Несколько причин, по которым однозначно стоит завести себе пушистого друга.

Хотели бы завести домашнего пушистого любимца, но все еще сомневаетесь? Редакция Replyua.net собрала несколько интересных и научно доказанных фактов о пользе котов в доме. Вот несколько причин, по которым однозначно стоит завести себе пушистого друга:

1. Душевное восстановление: всем известно, что кошачье мурлыканье буквально успокаивает человека, ведь эти очень приятные звуковые вибрации действуют, словно «бальзам на душу»;

2. Улучшение ночного сна: многочисленные исследования доказывают, что люди, которые спят вместе со своими любимыми питомцами в одной кровати, больше высыпаются, а также просыпаются с хорошим настроением. Если оценивать уровень улучшения ночного отдыха благодаря котам, то он составляет 41%.

3. Нет стресса и внутренней тревоги: кошки однозначно снижают уровень нервозности и беспокойства у своего хозяина, особенно когда ложатся рядом с ним, ведь чувствуют что-то неладное и всегда пытаются «замурлыкать» раны;

4. Снижение риска сосудисто-сердечных недугов: этот пункт является продолжением третьего, ведь когда человек не нервничает и не испытывает стресс, то его сердце будет здоровее. В данном случае риск возникновения сердечного приступа составляет не более 30%. Кошки, как и другие животные, принимают негативную энергию своего хозяина на себя, поэтому рядом с ними появляется душевное спокойствие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».