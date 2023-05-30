Украинские пограничники поиздевались над увольнением главы лукашенковского Госпогранкомитета 5 30.05.2023, 17:19

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Что стало причиной жесткого кадрового решения?

Как писал сайт Charter97.org, 30 мая Александр Лукашенко снял с должности главу Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо. Вместо него назначен бывший глава Гродненской погрангруппы Константин Молостов.

В Государственной пограничной службе Украины с иронией рассказали, что стало причиной жесткого кадрового решения:

«Лукашенко на глаза попал наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел представитель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо! Кресло займет Константин Молостов, кстати, уроженец России!

Обещаем, что и в дальнейшем будем добросовестно фиксировать «достижения» ваших подчиненных», — написали украинские пограничники.

Как ранее писал сайт Charter97.org, украинские пограничники высмеяли «угрозу» наступления из Беларуси, показав видео, как белорусские военные толкают старый УАЗ-469 («бобик»).

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