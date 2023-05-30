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В Москве усилили глушение GPS после налета беспилотников

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  • 30.05.2023, 18:45
В Москве усилили глушение GPS после налета беспилотников

Пассажиры и водители такси столкнулись с проблемами.

После массированного нападения дронов на Москву в столице усилили глушение GPS. Об этом сообщили в «Яндекс.Такси».

«В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. <…> Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе», — говорится в сообщении компании.

«Яндекс.Такси» подключило в своем приложении специальную функцию, которая предупреждает пользователя о сбоях в определении геопозиции. «Теперь на экране Такси может появиться значок „Проблемы с геолокацией“. Это значит, что нужно проверить свое местонахождение на карте и/или на всякий случай позвонить водителю, чтобы сориентироваться, где вас забрать», — заявили в компании.

Власти начали глушить GPS в центре города после атаки беспилотников на Кремль в начале мая. Система навигации работала со сбоями в пределах Бульварного и Садового колец. В «Яндексе» тогда подтвердили, что сбои в работе спутниковой системы влияют на все сервисы — от навигаторов до фитнес-браслетов. Приложения с определением геопозиции получают ошибочную информацию от смартфонов и планшетов, добавили в «Яндексе».

Как сообщала Baza, силовики запустили перед 9 мая систему подмены локации GPS. Из-за этого навигаторы могут работать со сбоями. Например, фактически пользователь приложения может стоять в центре Москвы на Тверской, а навигатор будет показывать, что человек находится в районе Внукова, пишет канал. Навигацию в столице глушили и раньше, даже до начала войны, но делали это только рядом с Кремлем.

Работу GPS глушат как минимум в 15 российских регионах, писали The Moscow Times в начале мая. Площадь подавления спутниковой навигации начала расти в конце февраля 2023 года. Тогда российские регионы подверглись самой массовой с начала войны атаке дронов. По данным на начало марта, зона подавления GPS затрагивает Москву, несколько регионов Поволжья, а также Ивановскую, Владимирскую, Ярославскую, Рязанскую, Калужскую, Тверскую, Волгоградскую и Смоленскую области.

30 мая Москва подверглась массированной атаке дронов. По данным Baza и Shot, в нападении участвовали 25—32 дрона, Минобороны сообщило о налете 8 беспилотников самолетного типа. Ведомство охарактеризовало нападение БПЛА как «террористическую атаку».

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