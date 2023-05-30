Шнур от зарядки прослужит в разы дольше с помощью обычной ручки
- 30.05.2023, 20:26
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Хитрый лайфхак.
Шнуры от зарядных устройств могут довольно быстро приходить в негодность. Чаще всего такие провода заламываются у основания и перестают работать.
Чтобы избежать этого, можно воспользоваться простым лайфхаком, для которого понадобится автоматическая шариковая ручка.
Ручку следует раскрутить и достать находящуюся внутри пружину. Остальные части можно выбросить, а стержень использовать, когда в другой ручке закончатся чернила.
Пружину необходимо надеть на шнур в месте крепления, благодаря этому провод не заломается.