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Шнур от зарядки прослужит в разы дольше с помощью обычной ручки

  • 30.05.2023, 20:26
  • 1,478
Шнур от зарядки прослужит в разы дольше с помощью обычной ручки

Хитрый лайфхак.

Шнуры от зарядных устройств могут довольно быстро приходить в негодность. Чаще всего такие провода заламываются у основания и перестают работать.

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться простым лайфхаком, для которого понадобится автоматическая шариковая ручка.

Ручку следует раскрутить и достать находящуюся внутри пружину. Остальные части можно выбросить, а стержень использовать, когда в другой ручке закончатся чернила.

Пружину необходимо надеть на шнур в месте крепления, благодаря этому провод не заломается.

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