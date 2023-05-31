Наталья Радина: Польский генерал озвучил реальный сценарий освобождения Беларуси 31.05.2023, 12:43

1,954

Наталья Радина

Белорусские добровольцы готовятся сражаться за свою страну.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина посетила Киев. В интервью она рассказала о том, как изменилось восприятие Беларуси в Украине и к чему готовятся наши добровольцы.

— Почему вы решили поехать в Киев, столицу воюющей Украины?

— Больше года мы наблюдаем за войной, но совершенно другое ощущение, когда ты приезжаешь в город, который бомбят, встречаешься с людьми, разговариваешь с ними, смотришь им в глаза. Это, конечно же, очень помогает реально понимать, что происходит.

Я приехала в Киев, чтобы встретиться с белорусскими добровольческими объединениями, поговорить с белорусскими воинами, которые сегодня сражаются в Украине. В первую очередь это, конечно же, наш легендарный полк имени Кастуся Калиновского, в штабе и на базе которого я побывала, общалась с бойцами, в том числе и с теми, кто был ранен в последних боях под Бахмутом — добровольцами из батальона «Волат», которые приехали на лечение в Киев.

На базе полка Калиновского. Представитель полка Калиновского Дмитрий Щигельский, глава пресс-службы Кристина «Чабор», командир полка Денис «Кит» Прохоров, боец Павел «Дядька» Шурмей.

Командир батальона «Литвин» полка Кастуся Калиновского «Булак».

Раненый под Бахмутом боец батальона «Волат» полка Калиновского Денис «Волколак» Урбанович.

Встретилась и с бойцами из белорусского батальона «Террор» и белорусами, которые сегодня служат во Втором интернациональном легионе. В Первом интернациональном легионе, напомню, служат полк Калиновского и батальон Террор, а во Втором интернациональном легионе уже создается даже подразделение белорусских снайперов. В целом, в составе ВСУ сегодня служат порядка двух-трех тысяч белорусов.

Боец батальона «Террор» Родион «Гена» Батулин.

Также я провела встречи в Офисе президента Украины, в Верховной Раде Украины и Министерстве обороны. Встретилась с советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, заместителем министра обороны Украины Александром Полищуком, депутатами межфракционного объединения Верховной Рады «За свободную Беларусь». Также провела встречи в благотворительных фондах, которые сегодня помогают военнослужащим украинской армии, дипломатами, экспертами, активистами белорусской оппозиции, которые не покинули Киев после войны.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

— Вы были в Киеве и до войны. Как сегодня изменилась украинская столица? Как относятся к белорусам?

— Восхищает, конечно, героизм как украинской армии, так и вообще всех украинских граждан. В Украине все заряжены на победу, все работают на победу. Киев всегда был городом очень активных и пассионарных людей. И несмотря на те ракетные атаки, которые ежедневно совершаются на столицу Украины, настроение у людей очень боевое. Наоборот, это даже усиливает решимость украинцев делать все для победы. И это, конечно, очень заряжает.

В Украине ты понимаешь, что не надо концентрироваться на препятствиях, надо видеть возможности, любая проблема разрешима. Может быть, это приходит, когда ты понимаешь, что твоя жизнь может в любой момент закончиться, ведь мы видим, что Киев уже обстреливают не только по ночам, но и днем. Эта вера в победу, понимание, что от нас зависит, что будет происходить, что нужно делать все, что в твоих силах, конечно, потрясают в людях.

Сейчас в Украине разделяют белорусский режим и самих белорусов. Я к себе не почувствовала вообще никакого враждебного отношения. Украинцы хорошо знают сайт Charter97.org. Знают, что это СМИ, которое на протяжении всех 25 лет своей работы освещало реальную ситуацию как в Беларуси, так и в самой Украине. Люди помнят, что мы поддерживали украинские Майданы как 2004-го, так и 2014-го года, имели четкую позицию относительно оккупации Крыма и войны на Донбассе и, естественно, сейчас, во время широкомасштабной войны России против Украины, всем очевидно, что «Хартия-97» стоит на проукраинских позициях и делает все возможное, чтобы доносить информацию о том, что на самом деле происходит в Украине до белорусов.

Председатель благотворительного фонда БОН Ореста Брит.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ-ЕС ВАДИМ ГАЛАЙЧУК И ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ БОГДАН ЯРЕМЕНКО.

— Изменилось ли отношение к режиму Лукашенко?

— Относительно Лукашенко испарились все иллюзии. Теперь в Украине реально понимают, что это диктатор, который абсолютно зависим от Москвы, верить которому нельзя. Угроза со стороны Беларуси действительно существует, и власти это понимают. Даже если некоторые официальные лица говорят, что не видят сегодня какой-то опасности со стороны Беларуси, то на самом деле есть понимание, что Лукашенко не хозяин своего слова, что если поступит приказ из Кремля, то возобновится и ракетный обстрел с территории Беларуси, и могут пойти российские войска совместно с белорусскими частями.

Идет обсуждение и того, о чем, в частности, говорил исполняющий обязанности командира бригады «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич — ВСУ необходимо наступать и освобождать Беларусь. Таким образом режиму Путина будет нанесен сильнейший удар, потому что для России ментально расстаться с Беларусью тяжелее, чем расстаться даже с Чечней. Вот эта мысль зародилась не только у майора Кротевича, эта идея распространяется, ее обсуждают, на эту тему дискутируют. Есть общее понимание, что свободная демократическая Беларуси — гарант безопасности Украины.

Огромное уважение со стороны украинцев и к белорусским добровольцам. Такое ощущение, что про полк Калиновского знают все. Сегодня белорусские добровольцы спасают честь белорусского народа ценой своих жизней.

И.О. командира бригады «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич.

— Вы смогли лично пообщаться со многими белорусскими добровольцами. Какие они, наши герои?

— Я увидела реальных героев, волевых людей, готовых жертвовать своей жизнью ради Беларуси. Их действительно много, не все могут показывать лица. То, что мы видим в медиа, что может давать пресс-служба полка, это одна сотая, одна тысячная того, что я там увидела. Это действительно сильные, смелые мужчины, а также женщины, решившие воевать, которые понимают, что сегодня они защищают Украину, а завтра они будут защищать Беларусь. Белорусские добровольцы к этому реально готовятся.

В полк едут люди и из Беларуси, и из эмиграции — Польши, Литвы, Чехии, даже США. Я встречала в «учебке» бывших политических заключенных, которые смогли выехать из страны и сразу поехали в Украину с мыслью, что там они реально могут помочь Беларуси.

Меня поразил разговор с одним бойцом, который провел под Бахмутом всю холодную осень, зиму, весну и серьезно заболел. Ему поставили диагноз хронический пиелонефрит, то есть его должны комиссовать, потому что, по сути, он инвалид. Ему до конца жизни нужно будет пить таблетки, возможно, проходить диализ, но этот парень сказал: «Я все равно пойду в Беларусь, даже без почек». Видела парня, которому от силы 18 лет, который не скрывал своего лица, в его глазах была такая решимость и готовность умереть за свою страну... Когда вспоминаю его, всегда плачу.

Сегодня я вижу задачу для всех белорусов поддерживать полк Калиновского, все добровольческие объединения, которые есть. Потому что это наша единственная надежда. Верю, что эти люди действительно могут помочь добиться нам свободы.

— Вы принимали участие и в прощании с одним из командиров полка Калиновского Мирославом Лозовским, который погиб под Бахмутом. Можете немного рассказать об этом?

— Мирослав Лозовский — легендарная личность, ветеран белорусского Сопротивления. Он добровольно поехал воевать в Украину в составе Полка Калиновского, бойцы его очень уважали за профессионализм, знание военного искусства, называли между собой его Генералом. Смерть Мирослава — огромная, невосполнимая потеря.

Прощание проходило на берегу Днепра, собралось огромное количество добровольцев. Я увидела около 700 бойцов, в основном — полк Калиновского, но также были и бывшие бойцы, были также украинские друзья белорусских добровольцев. На прощании было много выступлений, звучала присяга бороться до конца за свободу Беларуси. Я не смогла сдержать слез. До сих пор ком в горле, когда вспоминаю тот день.

Прощание с одним из командиров полка Калиновского Мирославом Лозовским

— На прошлой неделе экс-замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси будет восстание и его нужно поддержать. Как вы считаете, это реальный сценарий?

— Бывший замминистра обороны Польши озвучил совершенно реальный сценарий для изменения ситуации в Беларуси. Я не вижу сегодня других путей для разрешения белорусского вопроса. Нам всем нужно выйти из состояния жертвы и перестать думать, что судьба Беларуси будет решаться великими державам: либо нам поможет Запад, либо нас поглотит Россия. Политики и эксперты обсуждают лишь пассивные сценарии, в которых белорусская оппозиция и народ абсолютно несубъектны, а зависимы от этих сценариев.

Боец полка Калиновского Александр «Кусь» Клочко.

Считаю, что можно серьезно говорить и знаю, что в Украине это обсуждается, что белорусские добровольческие силы нужно использовать именно на белорусском направлении, в случае той же смерти Лукашенко, которая может произойти гораздо раньше, чем мы предполагаем. Что в этой ситуации делать украинцам, белорусскому народу и Западу? Молча наблюдать за тем, как Кремль перехватит инициативу и поставит свою марионетку? Неприходящую в сознание Кочанову или Вольфовича, силовика российского происхождения и кремлевского лакея? Это не сценарий. Где в этой ситуации мы? Где Украина, безопасность которой серьезно зависит от ситуации в Беларуси?

Считаю, что сказанное генералом Скшипчаком должно быть стратегией по изменению ситуации в Беларуси. Она должна быть поддержана и Западом, и Украиной. Наши добровольцы готовы входить в Беларусь. Уверена, что белорусский народ их поддержит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».