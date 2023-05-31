Кардиолог рассказала, какой чай поможет снизить давление 1 31.05.2023, 12:06

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Он также полезен людям, которые хотят избавиться от лишнего веса.

Врач-кардиолог Анна Панова отметила в беседе с «МедикФорум», что исследователи изучали влияние гибискуса на сердечно-сосудистую систему. Было установлено, что растение обладает способностью регулировать давление, а питье каркаде помогает снижать высокое кровяное давление.

«Ученые пришли к выводу, что благодаря употреблению трех чашек чая каркаде в день, естественным образом снижается кровяное давление – в среднем, примерно на семь пунктов», - сообщила кардиолог Панова.

Медик добавила, что гибискус известен не только как средство для снижения давления, но и как природный препарат для снижения уровня холестерина. Цветок содержит ценные антиоксиданты, способные предотвратить отложения в артериях.

Одним из антиоксидантов, присутствующий в гибискусе в высокой концентраии, является витамин С – нутриент, эффективно поддерживающий функционирование иммунной системы. Таким образом, питье каркаде снижает подверженность организма инфекциям, оказывает противовоспалительное действие.

Помимо этого, каркаде может быть полезен людям, которые хотят избавиться от лишнего веса.

«С одной стороны, каркаде обладает дренажным эффектом, с другой – ускоряет обмен веществ. Чай может стимулировать вывод токсинов и шлаков из организма», - подсказала медик.

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