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Атака на бухту Севастополя: гремит стрельба возле российских воинских частей

  • 31.05.2023, 12:45
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Атака на бухту Севастополя: гремит стрельба возле российских воинских частей

В акватории бухты находится база военных кораблей РФ.

В районе Стрелецкой бухты Севастополя 31 мая слышали стрельбу. Звуки выстрелов из стрелкового оружия начали звучать в 11:40.

Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии». По его словам, характер очередей напоминал попытки сбивать воздушные объекты.

«В 11:40 утра началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия. Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов», – пишет издание.

«Крым. Реалии» напоминает, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, обеспечивающих береговую охрану. В акватории бухты – место стоянки военных кораблей РФ.

Перед этим Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения севастопольцев также писал о «громких звуках» в городе. Особенно хорошо они были слышны в районе улицы Адмирала Фадеева. Эта улица выходит к Стрелецкой бухте.

В местных пабликах также пишут о том, что в Севастополе «громко» и с надеждой интересуются, не являются ли выстрелы следствием очередных «учений», которыми обычно объясняют взрывы и стрельбу в Крыму представители оккупационной «власти».

Как сообщал сайт Charter97.org, 30 мая в Севастополе и Саках раздались мощные взрывы.

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