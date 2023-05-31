WSJ: Сербская преступная группировка организовала бегство сына российского губернатора из Италии 31.05.2023, 15:12

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Артем Усс

Стали известны новые подробности скандального побега.

Когда миланские судьи отправили в ноябре 2022 г. под домашний арест Артема Усса, добивавшиеся его экстрадиции США предупредили власти Италии, что вероятность его бегства очень высока. Так и произошло: Усс пропал из своей миланской резиденции на следующий день после того, как суд вынес решение о его выдаче США.

Его бегство организовала преступная группировка из Сербии, куда, сменив несколько машин, он в итоге и был доставлен, а уже оттуда вылетел в Москву, пишет The Wall Street Journal. Газета поговорила с итальянскими чиновниками и другими знакомыми с ситуацией людьми, а также ознакомилась с некоторыми документами по делу. Невольным помощником Артема, сына красноярского губернатора Александра Усса, стала перегруженная итальянская судебная система, где тюрьма в качестве места предварительного заключения используется только в крайнем случае, объяснили юристы.

Кроме того, власти недооценили важность Усса как для Москвы, так и для Вашингтона и не предприняли необходимых мер предосторожности, считают некоторые эксперты. По мнению Стефано Маффеи, профессора права и эксперта по экстрадиции Пармского университета, даже под домашним арестом можно было более эффективно следить за Уссом. Россиянину надели на лодыжку электронный браслет, работавший только по Wi-Fi в квартире, и несколько раз в день его проверяли карабинеры. Камеры слежения не устанавливали, потому что это было бы сочтено незаконным вмешательством в судебный процесс, рассказали WSJ знакомые с ситуацией люди. Усс мог пользоваться мобильным телефоном, интернетом и принимать посетителей.

Риск бегства был высоким из-за международных связей Усса, говорит Маффеи: «Похоже, и суд, и правительство проигнорировали этот элемент и приняли досадные решения».

Так же считали и власти США. После того, как 25 ноября коллегия из трех судей одобрила просьбу арестованного в октябре Усса поместить его под домашний арест, атташе американского посольства направил в Министерство юстиции Италии просьбу пересмотреть это решение. В письме, с которым ознакомилась WSJ, также указывалось, что только за последние три года из-под домашнего ареста в Италии сбежало шесть человек, об экстрадиции которых просили США. В случае с Уссом есть «очевидный и значительный риск» побега, указывалось в письме. В Минюсте говорят, что показали его судьям, американцам же ответили, что решение о мере пресечения находится в их компетенции, на Усса наденут браслет и что в итальянской системе «домашний арест во всех смыслах эквивалентен содержанию в следственном изоляторе».

Исходя из итальянского законодательства и сложившейся практики «было бы странно, если бы его не поместили под домашний арест», говорит адвокат Никола Канестрини, защищавшая более 100 человек, ожидавших экстрадиции. Обычно для этого у обвиняемого должно быть место, где жить, а у Усса была квартира в состоятельном жилом районе под Миланом.

22 марта, на следующий день после того, как суд одобрил выдачу Усса США, его утром, как обычно, навестили карабинеры. Но в 13.52 его браслет перестал работать, свидетельствуя, что он покинул здание. Когда прибыла полиция, было уже поздно.

Из Италии его вывезли представители сербской преступной группировки, рассказал WSJ человек, знакомый с обстоятельствами побега. Российские спецслужбы напрямую в нем не участвовали – слишком велик был риск, что за ними следят, считают итальянские власти. «Мы бы знали», – сказал источник WSJ. На пути в Сербию Усс минимум один раз сменил машину и пересек несколько границ. Уже оттуда он, как считается, вылетел в Москву, говорят знакомые с ситуацией люди.

По утверждению Минюста США, Усс еще до войны вместе с подельниками выстроил тайные цепочки поставок, по которым в нарушение мер экспортного контроля США переправлял в Россию электронику для истребителей, ракетных систем, интеллектуальных боеприпасов, радаров, спутников и других военных разработок. Делать это они продолжали и после начала войны в Украине. Также россияне занимались контрабандой венесуэльской нефти.

Помимо Усса по делу были арестованы Юрий Орехов (его задержали в Германии), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. По информации немецких властей, процедура экстрадиции Орехова продолжается.

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