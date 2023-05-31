закрыть
31 мая 2023, среда, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Сербская преступная группировка организовала бегство сына российского губернатора из Италии

  • 31.05.2023, 15:12
  • 1,586
WSJ: Сербская преступная группировка организовала бегство сына российского губернатора из Италии
Артем Усс

Стали известны новые подробности скандального побега.

Когда миланские судьи отправили в ноябре 2022 г. под домашний арест Артема Усса, добивавшиеся его экстрадиции США предупредили власти Италии, что вероятность его бегства очень высока. Так и произошло: Усс пропал из своей миланской резиденции на следующий день после того, как суд вынес решение о его выдаче США.

Его бегство организовала преступная группировка из Сербии, куда, сменив несколько машин, он в итоге и был доставлен, а уже оттуда вылетел в Москву, пишет The Wall Street Journal. Газета поговорила с итальянскими чиновниками и другими знакомыми с ситуацией людьми, а также ознакомилась с некоторыми документами по делу. Невольным помощником Артема, сына красноярского губернатора Александра Усса, стала перегруженная итальянская судебная система, где тюрьма в качестве места предварительного заключения используется только в крайнем случае, объяснили юристы.

Кроме того, власти недооценили важность Усса как для Москвы, так и для Вашингтона и не предприняли необходимых мер предосторожности, считают некоторые эксперты. По мнению Стефано Маффеи, профессора права и эксперта по экстрадиции Пармского университета, даже под домашним арестом можно было более эффективно следить за Уссом. Россиянину надели на лодыжку электронный браслет, работавший только по Wi-Fi в квартире, и несколько раз в день его проверяли карабинеры. Камеры слежения не устанавливали, потому что это было бы сочтено незаконным вмешательством в судебный процесс, рассказали WSJ знакомые с ситуацией люди. Усс мог пользоваться мобильным телефоном, интернетом и принимать посетителей.

Риск бегства был высоким из-за международных связей Усса, говорит Маффеи: «Похоже, и суд, и правительство проигнорировали этот элемент и приняли досадные решения».

Так же считали и власти США. После того, как 25 ноября коллегия из трех судей одобрила просьбу арестованного в октябре Усса поместить его под домашний арест, атташе американского посольства направил в Министерство юстиции Италии просьбу пересмотреть это решение. В письме, с которым ознакомилась WSJ, также указывалось, что только за последние три года из-под домашнего ареста в Италии сбежало шесть человек, об экстрадиции которых просили США. В случае с Уссом есть «очевидный и значительный риск» побега, указывалось в письме. В Минюсте говорят, что показали его судьям, американцам же ответили, что решение о мере пресечения находится в их компетенции, на Усса наденут браслет и что в итальянской системе «домашний арест во всех смыслах эквивалентен содержанию в следственном изоляторе».

Исходя из итальянского законодательства и сложившейся практики «было бы странно, если бы его не поместили под домашний арест», говорит адвокат Никола Канестрини, защищавшая более 100 человек, ожидавших экстрадиции. Обычно для этого у обвиняемого должно быть место, где жить, а у Усса была квартира в состоятельном жилом районе под Миланом.

22 марта, на следующий день после того, как суд одобрил выдачу Усса США, его утром, как обычно, навестили карабинеры. Но в 13.52 его браслет перестал работать, свидетельствуя, что он покинул здание. Когда прибыла полиция, было уже поздно.

Из Италии его вывезли представители сербской преступной группировки, рассказал WSJ человек, знакомый с обстоятельствами побега. Российские спецслужбы напрямую в нем не участвовали – слишком велик был риск, что за ними следят, считают итальянские власти. «Мы бы знали», – сказал источник WSJ. На пути в Сербию Усс минимум один раз сменил машину и пересек несколько границ. Уже оттуда он, как считается, вылетел в Москву, говорят знакомые с ситуацией люди.

По утверждению Минюста США, Усс еще до войны вместе с подельниками выстроил тайные цепочки поставок, по которым в нарушение мер экспортного контроля США переправлял в Россию электронику для истребителей, ракетных систем, интеллектуальных боеприпасов, радаров, спутников и других военных разработок. Делать это они продолжали и после начала войны в Украине. Также россияне занимались контрабандой венесуэльской нефти.

Помимо Усса по делу были арестованы Юрий Орехов (его задержали в Германии), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. По информации немецких властей, процедура экстрадиции Орехова продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда