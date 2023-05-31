Украинский дрон переиграл российскую станцию РЭБ

Украинский дрон переиграл российскую станцию РЭБ1
- 31.05.2023, 15:51
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Видеофакт.
Российская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была обнаружена украинским разведывательным дроном и уничтожена артиллерией. Снятое дроном видео опубликовала 30 отдельная мехбригада ВСУ имени князя Константина Острожского.
Установка РЭБ оккупантов, задачей которой, среди прочего, является противодействие дронам, была обнаружена дроном-разведчиком, который передал ее точные координаты артиллеристам.
После нанесенного по установке удара станция оккупантов «больше не РЭБотает», написали военные.