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Украинский дрон переиграл российскую станцию РЭБ

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  • 31.05.2023, 15:51
  • 4,932
Украинский дрон переиграл российскую станцию РЭБ

Видеофакт.

Российская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была обнаружена украинским разведывательным дроном и уничтожена артиллерией. Снятое дроном видео опубликовала 30 отдельная мехбригада ВСУ имени князя Константина Острожского.  

Установка РЭБ оккупантов, задачей которой, среди прочего, является противодействие дронам, была обнаружена дроном-разведчиком, который передал ее точные координаты артиллеристам. 

После нанесенного по установке удара станция оккупантов «больше не РЭБотает», написали военные.

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