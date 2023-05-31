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Политолог о замене главы Госпагранкомитета: Зажжен «зеленый свет» для силовиков с русским следом

  • 31.05.2023, 16:14
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Политолог о замене главы Госпагранкомитета: Зажжен «зеленый свет» для силовиков с русским следом

Скамейка доверенных кадров у Лукашенко очень короткая.

Лукашенко снял с должности главу Госпогранкомитета Aнатолия Лаппо и заменил его главой Гродненской погрангруппы Константином Молостовым.

Это обычная ротация или были реальные причины для такой замены? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Анатолию Котову.

— Это не совсем обычная ротация. Есть причины, частично натурального характера. Лаппо достиг предельного возраста нахождения на службе. На прошлой неделе он отметил свое 60-летие, а это предельный срок обычного нахождения на службе. Фактически ему дали отметить юбилей и через пару дней уволили в запас.

Ходили непроверенные слухи, что Лаппо и сам просился на пенсию, так как у него есть определенные проблемы со здоровьем. Собственно, об этом в том числе сам Лукашенко при назначении нового главы Госпогранкомитета упомянул. С точки зрения увольнения Лаппо все выглядит абсолютно натурально.

Другое дело — назначение нового председателя Госпогранкомитета. Им стал руководитель Гродненской погрангруппы и здесь есть две вещи, которые обращают на себя внимание.

— Какие? Расскажите об этом поподробнее.

— Во-первых, это его образование. Молостов родился в Саратовской области, но это такой большой роли не играет. Его основным пограничным образованием является Пограничная академия Федеральной службы безопасности России. Когда-то была такая практика, что всех силовиков направляли на учебу в Россию, но после очередного нефтегазового кризиса всех, кто получал образование в российский вузах, стали немножко придерживать в плане карьерного роста.

Какое-то время назад назначение офицера, у которого одним из основных его вузов является российская академия, имеющая отношение к системе ФСБ, было бы невозможным. Сейчас, похоже, что вектор изменился, достают всех тех, кто как раз имеет образование, которое связано с Россией..

Второй момент, который обращает на себя внимание, его назначают на должность главы Госпогранкомитета с должности руководителя региональной заставы. Пусть и важной, но на которой он завис на много лет, то бишь это как раз подтверждает то, что я сказал ранее. Он достиг потолка, а тут его назначают без какой-то предварительной работы в центральном аппарате. Ведь он не был заместителем главного пограничника, а фактически сразу же сделал такой очень серьезный прыжок, минуя ступеньки, на самую высокую должность в центральном аппарате. Из этого снова выходит два следствия.

Во-первых, снято табу и наоборот зажжен «зеленый свет» для силовиков, которые либо получали образование в России, либо там его повышали. Идет их продвижение. Во-вторых, скамейка доверенных кадров — очень короткая. В другой бы ситуации, наверное, была бы возможность еще у Молостова поработать и в центральном аппарате Госпогракомитета до назначения на самую высокую должность. Идет продвижение людей с русским следом и самое главное, что скамейка запасных очень короткая.

— Примечательно, что в Москве Лукашенко говорил, что «российское ядерное оружие в Беларуси» будет «в полной безопасности», к нему «никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши». Может ли замена быть связана с переброской ядерного оружия?

— Эти события действительно совпали. Насчет безопасности российского ядерного оружия в Беларуси — вопрос очень дискуссионный. Российская сторона в открытую говорит, что реальную защиту и физическую безопасность будет обеспечивать именно российский контингент. Они не доверяют белорусскому «союзнику». Пограничники же — всего лишь одно из звеньев в цепи обеспечения защиты ядерного оружия, далеко не самое главное.

— На границе с Украиной возводится так называемая «линия Хренина» из «зубов дракона». В Белгородской области подобную защиту легко форсировали русские добровольцы. Защитит ли Лукашенко «линия Хренина», если белорусские добровольцы пойдут в Беларусь?

— «Линия Хренина» — это современная и пародийная реинкарнация «линии Сталина», которая не защитила никого, а высосала кучу ресурсов. Когда нужно демонстрировать хоть какой-то результат, то начинается имитация бурной деятельности.

Сейчас риски, которые режим сам спровоцировал, конечно, выше, чем раньше, но ответ «зубами Хренина» может быть эффективен только в том случае, который продолжается сейчас, когда никто на Беларусь нападать не собирается. Легче всего побеждать виртуального противника.

Можно выстроить хоть восемь вот таких линий обороны, это не будет иметь значения в случае каких-то реальных боевых действий. Но в параллельной реальности, в которой живут белорусские военные, это демонстрация хоть каких-то действия и продолжение осваивания бюджета, распиливания ресурсов.

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