Госпогранслужба Литвы: Режим Лукашенко во время саммита НАТО может использовать нелегальных мигрантов 31.05.2023, 19:18

Саммит пройдет 11−12 июля в Вильнюсе.

Во время проведения Вильнюсского саммита НАТО в июле белорусский режим может вновь использовать нелегальных мигрантов против Литвы. Такое мнение высказал глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамас Любаевас, передает Delfi.

По мнению спикера, нелегальная миграция может использоваться официальным Минском для «дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия».

— Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию либо до мероприятия, либо во время него, — отметил Рустамас Любаевас.

Тем не менее глава СОГГ уверяет, что ситуация на границе находится под непрерывным наблюдением и контролем.

— За ситуацией на государственной границе ведется непрерывное наблюдение, также ведется наблюдение и за ситуацией в соседних государствах, речь идет не только о Республике Беларусь, но и о Российской Федерации, и наши ведомства ведут этот мониторинг, — подчеркнул он.

11−12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, в котором ожидается участие 40−50 иностранных делегаций (до трех тысяч гостей) и около двух тысяч представителей неправительственных организаций и международных СМИ. О своем возможном участии в мероприятии упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.

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