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Зеленский собирал Ставку в Одессе

  • 31.05.2023, 19:43
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Зеленский собирал Ставку в Одессе
Владимир Зеленский

Заслушал командующих, Буданова и Малюка.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 мая, во время визита в Одессу провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По его словам, в ходе Ставки участники выслушали генерал-майора Эдуарда Москалева насчет оперативной ситуации в его зоне ответственности.

Также с докладом выступал и командующий ВМС Алексей Неижпапа. Он рассказал о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании «зерновой сделки» и других важных вопросах.

«Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал Сырский (командующий Сухопутными войсками Александр Сырский - ред.). Важные доклады Буданова (начальника ГУР Кирилла Буданова - ред.) и Малюка (главы СБУ Василия Малюка - ред.) о мерах в рамках их компетенции. Здесь без подробностей», - уточнил Зеленский.

Сегодня президент Украины находится с рабочим визитом в Одессе. В частности, он представил нового главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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