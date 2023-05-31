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Бывший вице-президент США Пенс поборется за номинацию на выборах-2024

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  • 31.05.2023, 23:14
Бывший вице-президент США Пенс поборется за номинацию на выборах-2024
Майк Пенс

Он объявит о начале кампании на следующей неделе.

Бывший вице-президент США времен администрации Дональда Трампа Майк Пенс намерен принять участие в президентской гонке 2024 года и объявит о начале кампании на следующей неделе.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

По словам источников, Пенс начнет свою кампанию 7 июня с видеоролика и речи в штате Айова, где состоятся первые праймериз Республиканской партии.

Известный консервативными взглядами, Пенс поддерживал Трампа в течение всего времени его пребывания на посту президента. Но после поражения Трампа на выборах 2020 года он дистанцировался от экс-президента, заявив, что поощрение им участников штурма Капитолия поставило его и его семью под угрозу.

63-летний Майк Пенс – опытный политик, который ранее был лидером республиканцев в Палате представителей США и избирался губернатором штата Индиана. Его называют одной из потенциальных альтернатив Трампу.

Сейчас бывший президент США существенно опережает в опросах других членов Республиканской партии, которые объявили или могут объявить о намерениях бороться за высший пост: рейтинг Трампа составляет 53%, тогда как Пенса – всего 4%.

Официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лерри Элдер; губернатор Флориды Рон Десантис.

Именно последний сейчас имеет второй после Трампа рейтинг и считается его главным конкурентом за президентскую номинацию Республиканской партии.

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