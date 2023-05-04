Для предпринимателей ввели еще одно изменение 4.05.2023, 8:59

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фото: belrynok

Оно касается тех, кто захочет обратиться за помощью к государству.

Правительство установило для малого бизнеса новые предельные значения выручки от реализации товаров за 2022 год. Этот потолок важен для предпринимателей, которые захотят в нынешнем году обратиться за господдержкой. Если выручка превышает эти лимиты, то финансовую помощь не удастся получить, заметило «Зеркало».

Так, потолок по выручке в 2022 году, чтобы нынешнем обратиться за финансовой поддержкой, составляет:

индивидуальных предпринимателей — 525 тыс. рублей;

микроорганизаций — 3 млн 843 тыс.;

малых организаций — 14,5 млн.

Отдельно в постановлении прописали условия для предпринимателей Оршанского районе, которые хотят обратиться за государственной финансовой поддержкой.

Если предприниматель или организация имеют выручку больше этих сумм, на господдержку они претендовать не могут.

Постановление правительства вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, которые возникли с 1 января этого года.

В Беларуси ежегодно изменяются предельные значения выручки от реализации товаров за прошедший год для субъектов малого предпринимательства.

Напомним, в 2023 году для предпринимателей ввели налоговые изменения. Для них среди прочего подняли подоходный налог с 16 до 20%. Также для ИП отменили возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Для предпринимателей в этом году также сократили список видов деятельности для уплаты единого налога, а по тем, которые оставили, подняли ставки налога.

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